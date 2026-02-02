Een op de vijf zorgprofessionals vindt kwaliteit van zorg soms onvoldoende

In 2025 gaven zorgprofessionals de kwaliteit van zorg in hun team een ruime voldoende: een 7,3. Toch vond ruim 20 procent dat de kwaliteit regelmatig niet goed is.

STANISLAV/stock.adobe.com

Dit blijkt uit de ‘Monitor kwaliteit en veiligheid 2025’, uitgevoerd onder verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners.

Daarbij zijn er wel grote verschillen tussen sectoren. Een klein percentage (3,6 procent) van de zorgprofessionals uit huisartsenpraktijken geeft aan dat de kwaliteit van zorg regelmatig of vaak niet goed is. Bij zorgprofessionals uit de intramurale ouderenzorg is dat een derde (30,1 procent) en bijna een kwart (24,1 procent) in de gehandicaptenzorg.

Onvoldoende gekwalificeerd zorgpersoneel

Daarnaast rapporteren in 2025 vier op de tien (40,3 procent) zorgprofessionals dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel is om goede zorg te kunnen leveren. Ook daarbij is er verschil tussen sectoren. Van de respondenten in huisartsenpraktijken vindt een vijfde (20,9 procent) dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel is voor goede zorg. Zorgprofessionals in de intramurale ouderenzorg (56,1 procent) en gehandicaptenzorg (54,1 procent) noemen dit echter veel vaker. De scores van zorgprofessionals uit overige sectoren (ziekenhuizen, wijkverpleging, ggz) bevinden zich tussen die uitersten.

Wel is er binnen de wijkverpleging een gunstige trend: daar daalt het percentage dat aangeeft dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor kwalitatief goede zorg. In 2019 vond nog ruim 40 procent dat en in 2025 was dat gedaald naar ruim 20 procent.

Trots op werk

Verder blijkt dat in 2025 ruim acht op de tien zorgprofessionals (83,6 procent) trots zijn op hun werk. Ook gaan de meesten (83,3 procent) doorgaans met plezier naar het werk en vindt een grote meerderheid (87,6 procent) het werk inhoudelijk leuk.

Er is echter wel een daling te zien bij het percentage dat het werk inhoudelijk leuk vindt. In 2019 vond nog ruim 94 procent het werk inhoudelijk leuk en in 2025 daalde dit naar 88 procent. In de gehandicaptenzorg is die daling het sterkst. Daar vond in 2019 bijna iedereen (97 procent) het werk inhoudelijk leuk. Terwijl dat in 2025 nog maar voor ruim driekwart (78 procent) geldt.

Patiëntveiligheid

Zorgprofessionals beoordelen in 2025 de patiëntveiligheid van zorg binnen hun team gemiddeld met een rapportcijfer 7,1. Ook dit rapportcijfer bleef afgelopen jaren ongeveer gelijk. Desondanks vindt ongeveer een kwart (24,3 procent) dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel is om de veiligheid van zorg te waarborgen. Dat speelt met name in de intramurale ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In die twee sectoren geeft ongeveer een derde (respectievelijk 32,7 procent en 39,3 procent) aan dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel is voor veilige zorg.

Verder is er in de ziekenhuizen een gunstige trend te zien: in 2019 vond nog een kwart (25,1 procent) van de zorgprofessionals uit de ziekenhuizen dat er niet voldoende gekwalificeerd personeel was om veilige zorg te kunnen verlenen. Dit is in 2025 gedaald naar één op de tien (10,9 procent).

Werkdruk door registraties

De ervaren werkdruk door verslaglegging over de cliëntenzorg blijft hoog. Zes op de tien zorgprofessionals (61,6 procent) geeft aan dat zij hierdoor regelmatig tot altijd verhoogde werkdruk ervaren. Daarnaast ervaart bijna de helft (45,9 procent) verhoogde werkdruk door registraties voor de organisatie.

Kwaliteit verslaglegging goed

Vier op de tien (40,3 procent) zorgprofessionals uit de totale groep beoordelen de kwaliteit van verslaglegging als goed of zeer goed in 2025. Ook hierbij zijn er verschillen tussen sectoren. Aan de uitersten van het spectrum bevinden zich de respondenten in huisartsenpraktijken waarvan zes op de tien (62,4 procent) vinden dat de kwaliteit van verslaglegging goed of zeer goed is. Daartegenover staan zorgprofessionals uit de intramurale ouderenzorg, waar maar ongeveer een derde (32,7 procent) positief oordeelt over de kwaliteit van de verslaglegging.

Zeggenschap

Zes op de tien zorgprofessionals (61,1 procent) ervaren in 2025 zeggenschap over hun dagelijks werk. Dit geven respondenten uit huisartsenpraktijken het vaakst aan (81,4 procent), en de zorgprofessionals uit de gehandicaptenzorg het minst vaak (51,8 procent).

Het Nivel voert de Monitor kwaliteit en veiligheid van zorg om het jaar uit. In 2025 namen in totaal 621 respondenten deel aan het online vragenlijstonderzoek van de Monitor. Zij werken in ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, intramurale ouderenzorg en huisartsenpraktijken.