Eén op drie Nederlanders ziet soms af van zorg om kosten

Interessant voor u

Nieuws

GGD-directeur vult raad van bestuur Thebe aan

Karin van Esch is per 1 februari benoemd als lid van de raad van bestuur van Thebe in Tilburg. Ze volgt in deze hoedanigheid Marijke Megens op, die met pensioen gaat. Het driehoofdige bestuur wordt gecompleteerd door Agnes Klaren en voorzitter Luc Kenter.