Eén op tien aankomend specialisten loopt vertraging op door uitgestelde zorg

Door de uitgestelde zorg in de coronacrisis lopen zeker zeshonderd aios in medische vervolgopleidingen vertraging op. Dat blijkt uit cijfers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Gemiddeld hebben ze ruim een kwartaal langer nodig om hun opleiding te voltooien.

Als gevolg van de coronacrisis is er niet alleen inhaalzorg, maar ook inhaalopleiding. Doordat zorg is uitgesteld, hebben ook veel aois verlenging van hun opleiding moeten aanvragen. Zij worden opgeleid in de praktijk en dat betekent: geen ingrepen, geen verdere opleiding. Vertraging in de opleiding van medisch specialisten is een landelijk verschijnsel, zegt de RGS, onderdeel van artsenfederatie KNMG.

Circa 10 procent van de 6.000 aiossen in medische vervolgopleidingen heeft ermee te maken, blijkt uit de cijfers vanaf het tweede kwartaal 2020. De gemiddelde vertraging is 3,5 maanden. Bij elkaar opgeteld gaat het dus om honderden opleidingsmaanden.

Reden tot zorg

De betreffende aios kunnen hun opleiding uiteindelijk afmaken “conform de eindtermen in het opleidingsplan en de kwaliteit van de vervolgopleidingen die daarbij hoort”. Dat laat de RGS weten in een toelichting op de opgevraagde cijfers. Toch is het wel degelijk reden tot zorg, zegt Jaap Bonjer, hoofd van de afdeling Heelkunde van Amsterdam UMC. “Bijna alle chirurgen in opleiding hebben een verlenging van een half jaar aangevraagd. Zij hebben niet het aantal vlieguren kunnen maken dat ze hadden moeten maken.”

Zwakke plek in opleiding

Naast de opgelopen vertraging van de aios in medisch-specialistische opleidingen ontstaan in het hele perioperatieve proces tekorten. Dat blijkt onder meer uit ramingen van het capaciteitsorgaan van tekorten aan anesthesiemedewerkers en operatieassistenten in 2028. Volgens Bonjer legt de situatie een zwakke plek in de manier van opleiden bloot. “Voor zowel de opleiding tot dokter als voor de opleiding tot verpleegkundige of operatie-assistent ben je afhankelijk van patiëntcontacten. Dus minder patiënten betekent minder opleidingscapaciteit.”

Moderniseren

Bonjer is de stuwende kracht achter DUTCH: Digital United Training Centres for Healthcare. Dat consortium, bestaande uit ziekenhuizen, technische universiteiten en start-ups, wil de medische opleiding moderniseren. In plaats van leren in de praktijk moet er veel technologie als simulatoren worden benut, zo is de gedachte daarachter. Bonjer ziet in de opleidingsachterstanden een bewijs voor de noodzaak daarvan. “Dit illustreert de zwakte in ons opleidingsmodel.”

Lees ook: Amsterdam UMC wil met miljoeneninvestering zorgopleidingen ingrijpend moderniseren