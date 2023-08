Eén op vijf patiënten mijdt zorg door kosten

Ruim één op de vijf mensen is in 2022 niet of later naar de dokter gegaan vanwege de kosten. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland .

Aan het onderzoek deden ruim 9 duizend leden van het Zorgpanel van de patiëntenkoepel mee.

Vooral mondzorg (45 procent) en fysiotherapie (23 procent) werden in 2022 vaak gemeden. Voor ruim de helft (57 orocent) van de mensen had het mijden of uitstellen van zorg negatieve gevolgen voor de gezondheid (pijn of klachten), voor 62 procent zorgde het mijden van zorg voor extra stress of angst.

“Dit is een erg zorgelijke uitkomst”, stelt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Goede zorg hoort in Nederland voor iedereen toegankelijk te zijn, maar is dat duidelijk niet. Hoe lager het inkomen, hoe vaker zorg gemeden wordt. Dit beïnvloedt de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen enorm. Wat de Patiëntenfederatie betreft grijpen we de verkiezingen en het nieuw te vormen Kabinet aan om met gerichte, effectieve en structurele maatregelen te komen om dit probleem op te lossen.”

Eigen risico en basisverzekering aanpassen



Volgens Patiëntenfederatie Nederland moeten er verschillende dingen gebeuren om dit probleem aan te pakken. Zo moet allereerst het eigen risico fors worden verlaagd. De financiële impact van dat bedrag op mensen die (chronisch) ziek zijn is namelijk groot, vooral bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast dient mondzorg (deels) weer vergoed te worden vanuit de basisverzekering en kan ook de toegang tot fysiotherapie beter. “Teveel mensen mijden deze vormen van zorg omdat het te duur is. Dat heeft grote gevolgen voor hun gezondheid en kwaliteit van leven,” aldus Veldman, die denkt dat dit ook zorggeld kan besparen: “Het mijden van mondzorg en fysiotherapie leidt later regelmatig tot grote, ingewikkelde én dure ingrepen.”

Kwaliteit van leven

Uit het onderzoek komt ver naar voren dat de zorgkosten een grote invloed hebben op andere financiële keuzes die ze moeten maken. Zo geeft 50 procent van de mensen die te maken heeft met stapeling van zorgkosten aan dat ze hierdoor weleens iets moeten laten of anders moeten doen. Denk hierbij aan minder/niet op vakantie, minder/geen uitjes of besparen op andere huishoudelijke kosten. Naast hun gezondheid heeft dit ook impact op de kwaliteit van leven, aldus Patiëntenfederatie Nederland.