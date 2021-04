Eenheid van taal komt dichterbij: 265.000 medische termen vertaald

Nictiz vertaalde de SNOMED-begrippen in opdracht van het ministerie van VWS. Het begrippenstelsel is gekoppeld aan nationale standaarden, zoals de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en NHG-tabellen. Hierdoor kunnen zorgverleners in hun eigen vaktaal informatie vastleggen en hergebruiken. Toevoeging van patiëntvriendelijke termen moet de communicatie met de patiënt verbeteren, bijvoorbeeld via zorgportalen. Het stelsel legt ook verbanden tussen medische begrippen. Dat maakt de weg vrij voor meer datagedreven innovatie, zoals beslisondersteuning of AI.

Volgende stap

De vertaling is een belangrijke mijlpaal op weg naar eenheid van taal. De volgende stap is om SNOMED te integreren in medische systemen, meldt Nictiz. Om dat te faciliteren lanceerde de kennisorganisatie onlangs de Nationale Terminologieserver. Daarmee kunnen systemen zonder extra inspanning gebruikmaken van meer (inter)nationale terminologieën en classificaties. De server maakt het bovendien gemakkelijker geregistreerde gegevens te delen en te hergebruiken.