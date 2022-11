Eerste Dag voor de specialisten ouderengeneeskunde

Er zijn momenteel ruim 1800 specialisten ouderengeneeskunde. Zij hebben na hun basisopleiding geneeskunde een driejarige specialisatie ouderengeneeskunde gedaan. In de basisopleiding zou meer aandacht moeten komen voor ouderengeneeskunde, vindt Verenso, want een fiks tekort dreigt, terwijl er genoeg opleidingsmogelijkheden zijn.

Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Volgens de samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde, verenigd in SOON, begonnen in september negentig dokters in opleiding met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dat bracht het aantal instromers dit jaar op 149. Er werd op meer gehoopt. Er is ook meer dan genoeg plaats: voor de komende jaren zijn er bij de vijf opleidingsinstituten 260 opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar.

Het niet benutten van al deze plaatsen is volgens Verenso “zorgwekkend”. De organisatie vreest voor de kwaliteit van de geleverde zorg en een te hoge werkdruk voor de bestaande groep specialisten ouderengeneeskunde. (ANP)