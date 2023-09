‘Eerste faillissementen ouderenzorgorganisaties staan op stapel’

In oktober zijn de eerste faillissementen en reorganisaties in de ouderenzorg. Dat voorziet Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. De groep van 27 verwacht volgend jaar meer dan 100 miljoen euro tekort te komen, onder meer door de looneisen in de nieuwe cao.

Beeld: NNCZ | Conny Helder

Honderden mensen zijn op 5 september bij elkaar gekomen om bij het ministerie van VWS te demonstreren tegen de kortingen in de ouderenzorg. Het gaat om bestuurders, medewerkers, maar ook om mantelzorgers, naasten, vrijwilligers en anderen die hulpbehoevende senioren willen steunen.

Moeite met betaling salarissen

De kortingen gaan volgend jaar in, maar met de nieuwe cao-afspraken wordt het voor sommige zorgorganisaties nu al heel lastig om de salarissen van oktober te betalen, denkt Mossel.

Weinig financiële ruimte

Minister Helder nam meer dan 34.000 handtekeningen in ontvangst van de demonstranten. Mossel vond de reactie van Helder tweeslachtig. “Enerzijds toonde ze begrip, maar aan de andere kant benadrukte ze ook dat ze financieel heel weinig ruimte heeft.” Helder zei: “Ik hoor jullie luid en duidelijk. De veranderingen in de zorg zijn echt nodig, dat moet snel. Maar ik zie ook dat het voor jullie net te snel gaat. Ik kan niets beloven, maar we werken er keihard aan.”

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg liet in juni weten de 27 ouderenorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland financieel niet te hulp te schieten. Haar ministerie had volgens haar reactie toen al veel extra geld uitgetrokken om de ouderenzorg anders te organiseren. In de periode 2023-2027 gaat het om 1,65 miljard euro extra, zei ze.

Dure externen

Mossel vindt ook dat de ouderenzorg moet veranderen en ze staat achter het WOZO-beleid, maar dat lukt volgens haar niet met tijdelijke regelingen en gelden. “We moeten nu alles op alles zetten om de basis overeind te houden. Met tijdelijke regelingen kunnen we projecten financieren die uitgevoerd worden door dure, externe projectleiders. Dan beklijft het niet in een organisatie.”

Haast is geboden

De komende tijd zullen de eerste faillissementen, reorganisaties en noodgedwongen samenwerkingen op stapel staan, denkt Mossel. Ze vermoedt dat het allemaal gaat gebeuren.“Ik sluit niet uit dat we hier binnenkort weer staan. In oktober moeten we aan de slag met de begroting voor 2024. Voor die tijd moeten we wel duidelijkheid krijgen, haast is echt geboden.”

De organisaties hebben samen zo’n 30.000 cliënten. Ze stelden eerder dat de problemen in het hele land spelen, maar “de zorgvraag neemt enorm toe terwijl het personeelsaanbod afneemt. Een ontwikkeling die aan de randen van Nederland nog harder gaat dan in de Randstad.”

Reacties politici

Diverse politici lieten zich bij de demonstratie zien. Mohammed Mohandis van de PvdA vindt dat er iets moet gebeuren aan de combinatie van een ‘rare korting’ en het tegelijk toch ook reserveren van geld voor extra personeel. Lilian Marijnissen van de SP noemde het “focking triest” dat een demonstratie als dinsdag in Den Haag nodig is. Caroline van der Plas van de BBB noemt kortingen op budgetten ‘funest’ en Fleur Agema van de PVV riep op om “op andere partijen te stemmen dan die steeds weer in de regering zitten”. “Stem ook op nieuwe partijen”, raadde ze haar gehoor aan. (ANP / Suzanne Bremmers)