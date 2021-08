Eerste huisartsenpraktijk in Zeeland start met online triage

Huisartsencentrum Axel is als eerste huisartsenpraktijk in Zeeland gestart met online triage. Patiënten bereiden zelf hun consult voor door vragen te doorlopen via een platform en bijvoorbeeld een foto of video toe te voegen, meldt verzekeraar CZ, dat het project ondersteunt.

De huisartsenpraktijk maakt voor het project gebruik van Spreekuur.nl. Volgens CZ hebben huisartsen of triagisten met de informatie die patiënten zelf aanleveren meteen een goed beeld van de medische vraag.

Positieve bijwerkingen

Praktijkhoudend huisarts Yuri Samandar is ontzettend enthousiast over de werkwijze en de ‘positieve bijwerkingen’ van het online afnemen van een triage. “Het opnieuw inrichten van de huisartsenzorg is echt noodzakelijk. Ik denk dat je zeker 30 procent van al je consulten digitaal kan afhandelen. En dan kun je meer tijd stoppen in de mensen die dat nodig hebben.”

Meer enthousiasme

Volgens Jorien Esser, innovatiemanager bij CZ, is er op meer plekken in het land enthousiasme om zo te werken. “Hoewel iedereen wel urgentie van de toenemende druk op de zorg voelt, zijn er ook gemengde gevoelens over wat hiervoor nodig is. Maar juist Zeeland kent heel veel kansen om met innovatieve oplossingen de zorg te vernieuwen en wij zijn er om daarin te helpen en begeleiden.”