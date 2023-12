Eerste Kamer stemt voor voorrang zorgverlener op woningmarkt

Eerder was de Tweede Kamer al akkoord gegaan. Gemeenten mogen straks bij een deel van de nieuwbouwwoningen met een maximale waarde van 390.000 euro. voorrang geven aan bijvoorbeeld politieagenten, brandweerlieden, leraren of verpleegkundigen. Ook bij huurhuizen kan een lokale overheid besluiten om bepaalde groepen voorrang te geven.

Experiment

Voorwaarde voor het instellen van de maatregel is dat er daadwerkelijk sprake is van schaarste. Sommige gemeenten zoals Amsterdam hebben al geëxperimenteerd met de methode. In de Tweede Kamer was geen meerderheid om de maatregel ook uit te breiden naar bestaande koopwoningen.