Eerste Kamer wil laatste woord hebben over corona

In een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid dringt de voltallige oppositie in de Kamer, minus de SGP, erop aan dat deze bevoegdheid onderdeel moet worden van de nieuwe, permanente coronawet die het kabinet voorbereidt.

Beslissende stem

De brief, die in handen is van Trouw, is ondertekend door tien fracties van links tot rechts die samen 41 van de 75 zetels in de Eerste Kamer in handen hebben. In de brief staat dat dit brede blok het voorstel voor een structurele coronawet zal beoordelen op basis van de vraag of de zeggenschap van de senaat straks ‘voldoende’ is geregeld. De Eerste Kamer heeft een beslissende stem over de invoering van de nieuwe coronawet. (ANP)