Eerste organisatie sluit zich aan bij Z-CERT via overeenkomst met VGN

Zorgorganisatie Vanboeijen uit Assen is aangesloten bij Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg. Vanboeijen is de eerste organisatie die zich aansluit bij Z-CERT als onderdeel van de raamovereenkomst met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Medio 2023 sloten koepelorganisatie VGN en Z-CERT een overeenkomst om samen te werken. Het doel daarvan is om de digitale beveiliging in de gehandicaptenzorg beter op orde te brengen. De Drentse zorgorganisatie Vanboeijen sluit als eerste aan, het is de bedoeling dat komende tijd meer instellingen in de gehandicaptenzorg deze stap zetten. Ze ontvangen dan dreigingsinformatie, ondersteuning bij incidenten en krijgen toegang tot het expertisenetwerk voor cybersecurity in de zorg.

Versnelling noodzakelijk

“De uitdagingen in de gehandicaptenzorg maken versnelling van veilige technologische innovatie en digitalisering noodzakelijk”, zegt Johan Dusseljee, lid van de raad van bestuur van Vanboeijen. “Dit vraagt niet alleen iets van zorgorganisatie zoals Vanboeijen, maar ook van de leveranciers in de keten.”

Visie op cybersecurity

“Ook binnen de gehandicaptenzorg zien wij dat digitalisering steeds belangrijker wordt door onder meer de inzet van zorgdomotica”, schetst Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT. “Dat vergt uiteraard ook een duidelijke visie op het thema informatiebeveiliging en de implementatie van adequate cybersecurity-maatregelen.”