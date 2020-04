Eerste revalidatieprogramma voor coronapatiënten klaar

Coronapatiënten die een wekenlang verblijf op de intensive care (ic) overleven, wacht een intensieve herstelperiode. Artsen van revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht hebben als eerste in Nederland een revalidatieprogramma ontwikkeld voor deze patiënten. Ze hebben dat meteen beschikbaar gesteld aan de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en brancheorganisatie Revalidatie Nederland.

Mensen die lang op een ic liggen, hebben daarna vaak last van forse fysieke beperkingen. Ook komen veel psychische aandoeningen voor, van posttraumatische stress-stoornissen tot angsten en depressies. Coronapatiënten liggen vaak wekenlang aan de beademing. Een deel houdt daar blijvende longschade aan over.

Nieuwe longziekte

“Er kunnen ontstekingen ontstaan die zorgen voor littekenweefsel op de longen”, zo citeren de opstellers van het programma longarts Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Longziekten en Tuberculose (NVALT). “Dit kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen. Er ontstaat een nieuwe longziekte.” In het revalidatietraject werken artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen samen om de patiënt te helpen. Het basisprogramma duurt vier tot acht weken. Daarna kan de patiënt door poliklinieken en behandeling thuis verder worden geholpen.

Specifieke faciliteiten nodig

Een echte landelijke richtlijn voor het herstel na Covid-19 laat nog op zich wachten. Arts-assistent Joris de Graaf en revalidatiearts Michael Brouwers hebben daarom een eigen plan opgesteld. Ze hebben ook andere deskundigen geraadpleegd. De verwachting is dat in de eerste fase specialistische verpleegkundige en medische zorg nodig is. Daarvoor zijn specifieke faciliteiten nodig, zoals tilliften en ademhalingsondersteuning, aldus de artsen van De Hoogstraat. Patiënten kunnen in een latere fase naar een minder gespecialiseerd centrum in hun eigen regio.

Het revalidatiecentrum weet nog niet of er voldoende capaciteit zal zijn om iedereen die moet revalideren adequaat bij te staan. “Dat hangt af van de mate waarin de besmettingsgolf kan worden afgeremd.” (ANP)