Eerste werkgevers aansprakelijk gesteld voor gevolgen long covid

De advocaten, vakbonden, bedrijfsartsen en wetenschappers die RTL Nieuws sprak, verwachten dat dit nog maar het begin is en dat er nog heel veel van dit soort zaken gaan komen. Ze zijn ook bang dat dit langslepende zaken gaan worden. Van de vijf zaken die nu al bekend zijn, lopen er twee via letselschadeadvocaten. FNV Bureau, beroepszaken zal de overige drie zaken begeleiden, aldus RTL. (ANP)

Ouderenzorg

In één zaak gaat het om een medewerker in de ouderenzorg die tijdens de eerste golf zonder beschermingsmiddelen een cliënt moest verzorgen, meldt RTL. Achteraf bleek dat zijn leidinggevende toen al wist dat deze persoon mogelijk corona had. De verzorgende zit nu – bijna twee jaar later – vanwege long covid nog steeds in de ziektewet en is al gekort op zijn salaris.