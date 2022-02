Eerste Zorgverslimmer Award gaat naar ggz-initiatief

Yvette Roke werkt als psychiater bij GGz Centraal. Samen met haar cliënten met autisme werkt ze aan e-health-oplossingen die kunnen helpen omgaan met stress. Een van de apps die zo zijn ontstaan, is de Stress Autisme Mate, ofwel SAM. De app helpt om inzicht te krijgen in dat wat stress geeft in het dagelijks leven. Op verzoek van haar collega’s heeft Roke nu ook een app ontwikkeld om de weerbaarheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Dat is de Stress-signaleringsapp, ofwel STAPP, geworden.

Door en voor cliënten

Het werk van Roke en team SAM-STAPP stak volgens de jury van de Zorgverslimmer Award boven de andere inzendingen uit. “Juist omdat de SAM-STAP app ontwikkeld is door en voor cliënten. De app zorgt ervoor dat mensen met autisme in het dagelijks leven hun patronen leren kennen. De app maakt overzichtelijk bij welke activiteit het goed met je gaat en bij welke activiteit niet. En hoe je daar het beste mee om kunt gaan”, aldus de jury.

De jury benadrukt vervolgens dat er eigenlijk geen verliezers bij de inzendingen zaten. Zo dacht ook Roke zelf erover. “​​​​​​​Toen ik keek wie er allemaal genomineerd waren, kon ik er eerst even helemaal niet naar kijken, omdat het me een beetje zenuwachtig maakte wie er allemaal meedeed”, zei in een reactie. “Toen ik de onderwerpen ging bestuderen, kon ik alleen maar concluderen dat het allemaal top ideeën waren. Het kwam ook niet meteen in mij op dat wij zouden winnen. Des te mooier dat het ons toch gelukt is.”

Slimme oplossingen

Vanaf het jaar 2021 nomineert Tenzinger ieder jaar 24 Zorgverslimmers. “Deze bedenkers van slimme oplossingen zorgen ervoor dat zorgverleners meer tijd hebben voor zorg”, laat de organisator weten. “Dat is hard nodig. Met maar 24 uur in een dag en de zorgvraag die maar blijft groeien, telt elk uur. Met deze award wil Tenzinger iedereen in de zorg aansporen om mee te blijven denken én werken aan een slimmere zorg.”

Onder de inzendingen van dit jaar waren onder meer Machteld Huber, de initiatiefnemer van het Institute for Positive Health, en Godfried Bogaerts, de oprichter van BeterDichtbij. De jury van de Zorgverslimmer Award bestaat uit Lidy Hartemink (voorzitter raad van bestuur bij Zorggroep Almere), Kim Schoen (Divisiedirecteur Sociaal Domein bij Amarant), Jerry Allon (ervaringsdeskundige), Peter Hoppener (non-executive board member bij Tenzinger) en Arriejanne Brouwer (manager product management bij Tenzinger).