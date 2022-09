Eerstelijns Centrum Tiel en Ziekenhuis Rivierenland werken aan digitale vaardigheid patiënten

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Dit terwijl ze steeds meer online moeten regelen, ook in de zorg. Ruim één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder vindt het moeilijk om informatie over hun gezondheid te begrijpen, blijkt onder meer uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Laaggeletterdheid herkennen

In de regio Rivierenland is een netwerk rond laaggeletterdheid actief. Ook het ECT en Ziekenhuis Rivierenland maken deel uit van het netwerk. De beide partners starten een bewustzijnscampagne voor de eigen medewerkers. “Die is erop gericht om medewerkers zich te laten verplaatsen in laaggeletterde patiënten zodat zij laatstgenoemden beter kunnen helpen”, laten de organisaties weten. “Hoe kom je te weten of iemand problemen heeft met lezen en schrijven? Waar lopen patiënten tegenaan? Snappen zij alles wat ze wordt verteld? Kunnen ze de juiste informatie vinden op websites en in apps? Onderdeel van de campagne is een handzame flyer voor zorgverleners om patiënten met laaggeletterdheid te herkennen en naar de juiste hulpinstantie door te verwijzen, zoals een computercursus of taalhuis in de regio. ECT en ziekenhuis hebben de flyer gezamenlijk ontwikkeld, omdat patiënten zowel bij de huisarts komen als bij de medisch specialist.”

Eerste Hulp bij Online

Patiënten krijgen ook concreet hulp aangereikt. “Op dinsdag 13 september zal een Digidokter in de centrale hal van Ziekenhuis Rivierenland patiënten ludieke recepten voorschrijven voor een passende taal- of computercursus bij de Bibliotheek Rivierenland, zoals Klik&Tik, Digivitaler, Digisterker of het inloopspreekuur EHBO: Eerste Hulp Bij Online. De patiënten krijgen informatie en leren bovendien de weg te vinden naar andere partijen die hen kunnen helpen, zoals de bibliotheek, de gemeente, het Leerhuis en andere instanties en initiatieven. Kortom, de patiënt wordt digitaal vaardig en de manier waarop dat gebeurt, is (digitaal) aardig.”

De Week van Lezen en Schrijven vindt van 8 t/m 14 september 2022 plaats.