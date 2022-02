Eerstelijnskoepels en VWS opnieuw om tafel over jaarverantwoordingsplicht

Koepelorganisaties uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, gaan medio maart opnieuw in gesprek met het ministerie van VWS over de openbare jaarverantwoordingsplicht. De zorgkoepels uiten hun zorgen over de extra administratieve lasten die deze nieuwe werkwijze creëert.

Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording is nieuw en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 deze verantwoording aanleveren. Eerder benadrukte minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), tijdens een debat over zorgfraude, dat deze nieuwe openbare jaarverantwoordingsplicht in het leven is geroepen om een maatschappelijke verantwoording te ontvangen over de besteding van collectieve middelen.

Niet proportioneel

Er is al langer kritiek vanuit de eerstelijnszorg over deze nieuwe verantwoordingsplicht. De eerstelijnszorg acht deze plicht niet proportioneel en vreest dus extra administratieve belasting. De vertegenwoordigende koepels zien graag een uitzondering voor de eerstelijnszorg van deze jaarverantwoordingsplicht. Uitzondering voor de eerstelijns behoort volgens minister Helder niet tot de mogelijkheden.

Aankomende maand willen zorgkoepels en het ministerie van VWS daarom opnieuw om tafel. Dan wordt ook besproken hoe toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de exacte vragenlijst, behorend tot deze jaarverantwoordingsplicht voor zich ziet.