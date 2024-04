RIVM: Effecten van integrale bekostiging geboortezorg zijn beperkt

De effecten van de integrale bekostiging van de geboortezorg na vijf jaar zijn beperkt. Er zijn kleine verschillen in zorggebruik tussen integrale geboortezorgorganisaties (igo’s). Ook stegen de kosten van de geboortezorg iets minder over een periode van vijf jaar. Verder blijkt dat de gezondheidseffecten niet zijn veranderd, als gekeken wordt naar de resultaten bij alle igo’s samen.

Beeld: Marijus / stock.adobe.com

Dat blijkt uit het RIVM-rapport ‘Vijf jaar integrale bekostiging van de geboortezorg’. Het RIVM onderzocht het effect van integrale bekostiging van de geboortezorg op zorggebruik, de gezondheidsuitkomsten en zorguitgaven.

Integrale bekostiging

In 2017 begon in opdracht van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) integrale bekostiging als een experiment. Sinds 1 januari 2023 is het onderdeel van de reguliere bekostiging. Er bestaan daardoor nu twee bekostigingsmodellen voor de geboortezorg; regio’s kiezen zelf welke zij gebruiken.

Verbeteren van kwaliteit

De bedoeling van de integrale bekostiging is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te versterken.

Hiervoor zijn in diverse regio’s integrale geboortezorgorganisaties (igo’s) opgezet. In de igo’s is de zorg zo georganiseerd dat alle aangesloten zorgaanbieders, zoals verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg, meer met elkaar afstemmen en samenwerken. De igo krijgt nu een bedrag voor het hele traject van de zwangerschap en geboorte en verdeelt daarna het geld over de verschillende zorgverleners. Eerder werden alle zorgverleners apart betaald.

Regionale verschillen

De gezondheidseffecten zijn over alle igo’s samen niet veranderd. Het gaat daarbij onder andere om het aantal vroeggeboortes, kinderen met een laag geboortegewicht of vrouwen met een ernstige bloeding na de bevalling. Wel verschillen deze uitkomsten sterk per igo. Zo zijn bij sommige igo’s minder kinderen geboren met een laag geboortegewicht en bij anderen juist meer.

De verschillen in effecten tussen de igo’s komen onder andere doordat igo’s zelf kiezen welke interventies en veranderingen ze invoeren om de zorg te verbeteren. Dit maakt het moeilijk om het effect van integrale bekostiging op verschillende gezondheidseffecten van alle igo’s samen te meten. Daarnaast geven de igo’s zelf aan dat zij niet goed weten welke effectieve interventies er zijn en wanneer die nuttig zijn.

RIVM

Het RIVM wil igo’s helpen om de lokale problemen beter in beeld te krijgen. En wil hen beter informeren over welke effectieve interventies daarvoor bestaan.