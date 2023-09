Effectieve aanpak van hartfalen met Deltaplan Hartfalen

Het Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting en Netherlands Heart Institute, die samenwerken onder de vlag van de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA). In de DCVA bundelen 22 onderzoeks- en zorginstanties hun krachten om oplossingen voor hart- en vaatziekten sneller bij patiënten te krijgen.

Gezamenlijke aanpak

Hartfalen is een groot maatschappelijk probleem. Op dit moment zijn er ruim 240.000 Nederlanders bij de huisarts geregistreerd die hartfalen hebben. Daarnaast hebben naar schatting 255.000 Nederlanders hartfalen, zonder dat te weten. Door vergrijzing zal het aantal mensen met hartfalen de komende jaren sterk gaan toenemen.

Een gezamenlijke aanpak van hartfalen is daarom hard nodig, stelt de projectgroep die het Deltaplan Hartfalen uitvoert.

Platform Deltaplan Hartfalen

Ondanks de ernst van de ziekte en het vele voorkomen ervan, kan slechts één op de vijf Nederlanders benoemen wat hartfalen is. Het Deltaplan Hartfalen wil grotere bekendheid geven aan de ernst van hartfalen, vroegtijdig herkennen van hartfalen bevorderen en de behandeling en verzorging van hartfalenpatiënten verder verbeteren.

De wens is om dat laatste in samenwerking met Juiste Hartzorg op de Juiste Plek te gaan doen. Een van de eerste acties is het opzetten van een platform, waarop lopend wetenschappelijk onderzoek, projecten en best practices te vinden zullen zijn.

Hartfalen-epidemie

Het centrale platform moet inzicht geven in waar mogelijke hiaten en kansen liggen in het hartfalen-werkveld. Het ondersteunt hartfalenspecialisten om samen de ziektelast van hartfalen te minimaliseren, de kwaliteit van leven te verbeteren en om mensen met hartfalen te helpen mee te blijven doen in de maatschappij.