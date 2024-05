Egge van der Poel nieuwe toezichthouder tanteLouise

Huijsman treedt eind deze maand na twee termijnen af.

Data scientist

Van der Poel werkte onder andere in het Erasmus MC. Op dit moment is hij toezichthouder en docent bij het Erasmus Centrum voor zorgbestuur. Daarnaast is hij als zelfstandig data scientist betrokken bij verschillende projecten en trajecten waarbij data-analyse bijdraagt aan het welzijn van patiënten. Van der Poel is tevens auteur van het boek ‘Geheelmeesters’.

Eerder studeerde hij technische natuurkunde en filosofie. Die ‘versnipperde’ carrière ziet hij vooral als een verrijking, ook bij het vergroten van het leervermogen van organisaties: “Het zorgt er juist voor dat ik verschillende perspectieven kan belichten en met elkaar verbinden.”

Van der Poel zegt nieuwsgierig te zijn en wil de zorg fundamenteel verbeteren door organisaties en mensen die daarin werken ‘collectief wijzer’ te maken.