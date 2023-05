Eigen vermogen van bijna alle zorgverzekeraars gedaald

De meeste zorgverzekeraars hebben vorig jaar een verlies geboekt ondanks dat de zorgpremies gemiddeld met 5,1 procent stegen, blijkt uit informatie verzameld door Kompas in Zorg en BS Health Consultancy. Per verzekerde werd een verlies van 35 euro geboekt in 2022 tegen een winst van 4 euro in 2021. Hierdoor daalt ook het eigen vermogen van bijna alle zorgverzekeraars.