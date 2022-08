Einde verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Compass B.V. beëindigd. Compass bood opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De ggz-aanbieder in regio Nijmegen heeft de zorgverlening gestopt. Alle cliënten zijn overgenomen door een andere zorgaanbieder of terugverwezen naar de verwijzer.

Sinds oktober 2021 stond Compass onder verscherpt toezicht. De inspectie zag onder meer risico’s voor de continuïteit van de zorg. In november 2021 hief de inspectie het verscherpt toezicht over het interne toezicht en over de financiële positie van Compass op, maar verlengde het verscherpt toezicht over de kwaliteit van de zorg, want die was niet in orde. Voor 1 juli 2022 moest Compass alle tekortkomingen hebben opgelost.

Compass is in april dit jaar failliet gegaan. De curator heeft de zorgverlening toen tijdelijk voorgezet en gezocht naar mogelijkheden voor de cliënten. Hier is contact over geweest met de inspectie.