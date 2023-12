Het einde van het jaar nadert, dus blikken we terug op het belangrijkste nieuws van afgelopen jaar en kijken we kort vooruit naar 2024. Dit is de tweede aflevering van de driedelige eindejaarsserie, over personeel en financiën. Hoofdredacteur Simon Broersma spreekt met redacteuren Wilbert Zuil en Frits Baltesen. Wat viel hen op, en waar kijken ze naar uit?