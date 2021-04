Eindhovense techneuten en ziekenhuizen: zorg heeft ‘verantwoorde AI’ nodig

Het Eindhovense MedTech Innovation Center (e/MTIC) is toegetreden tot het netwerk van ICAI Labs. De samenwerkende partijen – TU Eindhoven, Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Kempenhaeghe Epilepsie- en Slaapcentrum en Philips – willen door ‘verantwoorde AI’ innovatie in de zorg een impuls geven.

De ICAI labs vormen een landelijk netwerk van onderzoeks- en innovatielaboratoria voor AI. Het e/MTIC AI-Lab is naar eigen zeggen het eerste ICAI Lab dat intensief met industriële, klinische en universitaire partners samenwerkt voor snelle innovaties in de gezondheidzorg. Het doel van de samenwerkende partijen is om innovaties sneller naar de klinische praktijk te brengen. Artificial intelligence (AI) is een belangrijk speerpunt.

Aarzelende ziekenhuizen

De toegevoegde waarde van AI voor bijvoorbeeld visualisatie (betere echografie, MRI en CT-weergave), patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteunende systemen is volgens de Eindhovense partijen duidelijk. Toch aarzelen ziekenhuizen nog steeds om de AI-toepassingen te gebruiken. Onder meer vanwege een gebrek aan transparantie, interpreteerbaarheid en klinisch bewijs.

Het e/MTIC wil de inzet van AI een impuls geven en richt zich op ‘verantwoorde AI’. Die term verwijst enerzijds naar verantwoord gebruik van gevoelige persoonsgegevens en anderzijds naar het opzetten van een vertrouwd gezondheidsdata-platform dat gebruikt kan worden door verschillende partners in de gezondheidszorg.