Eindhovense zorginstelling Acuut Zorg failliet

Acuut Zorg, een zorginstelling die ambulante woonbegeleiding en beschermd wonen aanbod, is failliet verklaard. De organisatie is actief in de regio’s Eindhoven en Tilburg en kwam eerder in het nieuws omdat volgens het Brabants Dagblad en Follow The Money moeders en hun kinderen niet veilig waren bij de locatie in Tilburg.

De curator kan tegenover het Eindhovens Dagblad niet vertellen wat de reden is van het bankroet van de instelling. Hij concentreert zich nu op de continuïteit van de zorg. “Deze week zijn allerlei dringende zaken geregeld: het rooster van de begeleiders voor de eerstkomende tijd, het voortzetten van de verzekeringen en het in de lucht houden van het ict-systeem”, aldus de curator tegenover de krant. Hij heeft goede hoop dat de zorg kan worden overgenomen door andere zorgaanbieders in de regio.

Serieuze problemen

Follow The Money en het Brabants Dagblad berichtten eind vorige maand over serieuze problemen bij zorgorganisaties in de regio Tilburg. Over de locatie van Acuut Zorg spraken oud-bewoners van een horrorhuis. nN anderhalf jaar tijd was er sprake van een reeks heftige incidenten. Zo overleed een 31-jarige cliënte aan een overdosis.