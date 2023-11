Vijf jaar Waardigheid en Trots: ‘Zichtbaar resultaat en veel ruimte voor verbetering’

Foto: SilviaJansen/Getty Images/iStock

Dat blijkt uit de eindevaluatie van het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’.

Zo’n 22 procent van de verpleeghuislocaties in Nederland heeft de afgelopen drie jaar aan het programma meegedaan. De verpleeghuizen scoorden gemiddeld voldoende op de thema’s ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘veiligheid’. Bij de andere thema’s was de zorg bij ruim de helft van de locaties weliswaar iets beter maar nog niet volledig op orde.

Eindscan

De thema’s ‘leren en verbeteren’ en ‘veiligheid’ lieten de grootste toename in kwaliteit zien. In de eindscan is een duidelijke verschuiving te zien van rode en oranje scores (‘kwaliteit voldoet niet’ of ‘aandachtspunten’), naar gele en lichtgroene scores (‘kwaliteit gedeeltelijk op orde’ of ‘kwaliteit op orde’). Bij de andere thema’s kon ruim de helft van de locaties nog geen groene of donkergroene scores laten zien. (‘kwaliteit op orde’ of ‘uitblinker’).

Goede ouderenzorg

De schrijvers van het rapport concluderen dat het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ een grote bijdrage heeft geleverd aan ‘de beweging naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg’, en daarmee aan het welzijn van en goede zorg voor ouderen.

Ruimte

Toch benadrukken de auteurs ook het feit dat er veel ruimte open blijft voor verbetering, zowel op het gebied van persoonsgerichte en veilige zorg als van belangrijke condities daarvoor, zoals voldoende en deskundig personeel, samenwerking met familie en naasten, de inzet van technologie, en datagedreven werken.

Acht thema’s

Op basis van de uitkomsten van de scan werkte men in verpleeghuislocaties aan tal van onderwerpen binnen de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zoals: gebruik van het zorgleefplan, medicatiefouten terugdringen, samenwerking met familie en vrijwilligers, methodisch werken, een cultuur van leren en verbeteren. Maar ook aan randvoorwaardelijke onderwerpen, zoals voldoende en vakkundige medewerkers, faciliterend leiderschap, de inzet van technologie, terugdringen van administratieve lasten en cliëntervaringen benutten om de zorg te verbeteren.

Verpleeghuislocaties

In totaal hebben 516 unieke verpleeghuislocaties meegedaan, dit is 22 procent van alle verpleeghuislocaties in Nederland. Er hebben 549 verbetertrajecten plaatsgevonden, waarbij ruim driekwart ondersteuning ontving. In 72 van de verbetertrajecten (13,1 procent) nam men wel deel aan de scans, maar ging men zonder ondersteuning vanuit het programma aan de slag met kwaliteitsverbetering.

Het aantal bereikte zorgmedewerkers en bewoners ligt op respectievelijk 53.000 (21,5 procent van alle zorgmedewerkers in verpleeghuizen) en 30.000 (24,8 procent van alle bewoners in verpleeghuizen). 87 procent van de deelnemende locaties was tevreden over deelname aan het programma.

Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots is als overheidsprogramma gestart in 2016, toen de kwaliteit van verpleeghuiszorg onder een vergrootglas kwam te liggen. Om de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in de praktijk te bevorderen, startte het ministerie van VWS in 2019 in samenwerking met kennisorganisatie Vilans het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie. Het programma ondersteunt verpleeghuizen op hun weg naar betere kwaliteit. Verpleeghuislocaties die deelnemen aan dit programma starten met een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die in kaart brengt wat de kwaliteit van zorg is ten opzichte van het kwaliteitskader en welke verbeterpunten aandacht behoeven.