Eis ActiZ: ‘7,5 procent extra loon vastleggen in IZA’

ActiZ wil dat er afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden gemaakt om het loongat van 7,5 procent in te halen. “Dit is voor ons een heel belangrijk punt”, zegt Jeroen van den Oever, directievoorzitter van vvt-organisatie Fundis en IZA-onderhandelaar namens ActiZ in Zorgvisie.

Van den Oever is teleurgesteld dat in het concept-IZA dat maandag uitlekte niets staat over het inhalen van de grote loonachterstand van personeel in de zorg, zoals in de wijkverpleging: “Toenmalig VWS-minister De Jonge heeft beloofd dat die achterstand, die vorig jaar werd geconstateerd door de SER, zou worden gecompenseerd. In het concept-IZA komt het echter niet aan de orde.”

7,5 procent erbij

De loonachterstand was negen procent, berekende de SER. Daarvan is nu – in de wijkverpleging – 1,4 procent ingehaald: “Ik vind dat het resterende gat in de IZA-periode (2023 tot en met 2026) moet worden gedicht. Dat betekent 7,5 procent extra erbij. Dat is wat we willen.”

Daarom begrijpt Van den Oever de oproep van de CNV in het afgelopen weekend voor actie op dit punt: “Ik ben het helemaal eens met deze vakbond. Ik denk dat veel zorgbestuurders de CNV hierin steunen. Ik ook. Ik zal daarom als werkgever straks meelopen in de demonstratie om het loontekort in te halen.”