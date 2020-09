‘Eis IGJ om reguliere zorg niet af te schalen is niet reëel’

De recente eis van de IGJ aan ziekenhuizen om hun reguliere zorg tijdens de tweede coronagolf niet af te schalen is “niet reëel”. Bestuursvoorzitter Ivo van Schaik van het Spaarne Gasthuis in Haarlem: “Het is makkelijk om dingen van achter je bureau te roepen. Ik heb gewoon onvoldoende handen aan het bed om én de reguliere zorg in de lucht te houden én een tweede golf op te vangen.”

Als het aantal besmettingen en opnames van coronapatiënten in dit tempo doorgaat, moet zijn ziekenhuis een deel van de reguliere zorg afschalen, verwacht Van Schaik. “Tenzij we als Nederland besluiten covid-19-patiënten niet meer te behandelen. Dan kan de buitenwereld ondertussen doorgaan met feesten.”

Niet voldoende personeel

Het Spaarne Gasthuis heeft voldoende beddencapaciteit voor coronapatiënten. “Het probleem is dat we onvoldoende personeel hebben voor de behandeling en verzorging van coronapatiënten als we de reguliere zorg onverminderd doorzetten”, zegt Van Schaik: “We zijn begonnen met de opleiding van verpleegkundigen en andere medewerkers voor coronazorg, maar de tweede golf komt te vroeg. We zijn niet klaar met het opleiden.”

Van Schaik ziet niet snel een oplossing voor het personeelsprobleem. “De ziekenhuizen kunnen het personeelstekort niet in een paar maanden oplossen. Dan hadden we als Nederland niet de verpleegkundige opleidingen jarenlang moeten beperken in omvang. Nu zitten we met de gevolgen.”

Capaciteit kliniek

Van Schaik ziet dat het capaciteitsprobleem bij de coronazorg de komende periode niet ligt bij de ic’s. Een grotere uitdaging wordt de toeloop van patiënten naar ‘gewone’ ziekenhuisbedden. Dat gaat veel sneller dan gedacht. “Het wordt nu al spannend”.

“Coronapatiënten blijken veel minder ziek te zijn dan tijdens de eerste golf”, zegt van Schaik. “We kunnen ze nu beter behandelen met onder meer anti-stollingsmiddelen en corticosteroïden. Dus blijven ze langer in de gewone kliniek.”

Van Schaik denkt dat het Spaarne Gasthuis daarom snel de eerste patiënten moet overplaatsen naar andere ziekenhuizen, vooral om zijn personeel te ontlasten. Hij zal er alles aan doen om de reguliere zorg door te laten gaan, maar als het aantal besmettingen in dit tempo blijft stijgen, moet van Schaik patiënten bellen om afspraken uit te stellen – IGJ-eis of niet.

Koffiedik kijken

In veel ziekenhuizen is de verhouding tussen coronapatiënten op de ic en de ‘gewone kliniek’ anders dan tijdens de eerste golf. Zo liggen er volgens de laatste gegevens (dinsdag 22 september) in de regio ROAZ Zuid-West Nederland (onder meer Zeeland en Rijnmond) twintig patiënten op de ic’s en 87 op gewone bedden. Bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland (Rotterdam en Schiedam) is de verhouding zelfs twee tegenover zestien.

Ook volgens de woordvoerder van Franciscus Gasthuis & Vlietland kan dit ziekenhuis de inspectie niet garanderen dat ze de reguliere planbare zorg in de tweede coronagolf voor de volle honderd procent kunnen volhouden: “Het is koffiedik kijken hoe lang we dat kunnen blijven doen. Het moet blijken of het lukt.”

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt met 10 procent per dag. “Hierdoor komt in verschillende regio’s de reguliere zorg onder druk”, heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), woensdag laten weten.

Uitval door stress

Ziekenhuizen komen snel in de knel, omdat de kans groot is dat minder zorgpersoneel dan afgelopen voorjaar inzetbaar is. Woensdag bleek uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) dat 81 procent van de ic-medewerkers tegen het stressniveau aan zit. “Ze dreigen binnen vier maanden uit te vallen door stress,” aldus voorzitter Theo Immers.