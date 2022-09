Eis: twee jaar cel voor fraude met valse coronavaccinaties

De 28-jarige Hasan Y. en diens even oude vriend Shpend R. zetten hun illegale handel in april vorig jaar op. Klanten konden daarbij hun persoonlijke gegevens, zoals naam en burgerservicenummer, doorgeven aan Y.

Nadat de kopers zelf een vaccinatie-afspraak hadden gemaakt, speelde Y. de details door naar zijn vriend R., die werkte bij de GGD. Als administratief medewerker op vaccinatielocaties in Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis kon R. zo in dossiers van de klanten aanvinken dat zij op één van de plekken waar hij werkte waren gevaccineerd, zonder dat er daadwerkelijk een prik was gezet. Met deze valse registratie konden de afnemers in de CoronaCheck zelf een officieel vaccinatiebewijs ophalen.

Gesjoemel

Beide mannen bekenden het gesjoemel tijdens hun strafproces. “Er was heel veel vraag naar de bewijzen”, zei R. “Na de eerste keer wisten mensen me te vinden”, aldus Y., die ook 27 PCR-tests vervalste. “Het is een uit de hand gelopen handeltje geworden.”

De bedragen per klant startten met 200 euro, maar die liepen in de periode tot december op tot 750 en 1000 euro. De winst deelden de verdachten. Zij werden opgepakt na een anonieme tip. Tegen die tijd zouden er 100 tot 186 valse registraties hebben plaatsgevonden door het duo.

Volksgezondheid

“Ze hebben de volksgezondheid in gevaar gebracht. Je zult maar uren in het vliegtuig naast iemand hebben gezeten met een vals vaccinatiebewijs”, zei de officier van justitie. “Ze hebben het coronabeleid gedwarsboomd, puur voor hun eigen gewin. Gewetenloos.” Behalve de celstraf eiste ze dat beide mannen elk tussen de 34.000 en 35.000 euro winst terugbetalen.

De advocaat van Y. wees erop dat zijn cliënt veel spijt heeft en vroeg geen hogere celstraf op te leggen dan de 100 dagen voorarrest. De eis van het OM vond hij “disproportioneel”.

Volgens de raadsman van R. was er bij een deel van de vermeende valse vaccinaties geen bewijs voor een “onjuiste registratie”. Waar R. wel de fout in was gegaan, was dat volgens hem qua soort fraude simpelweg te vergelijken met valse parkeervergunningen voor gehandicapten of valse zwemdiploma’s. De eis noemde hij “torenhoog”.

De Dordtse rechtbank doet op 14 september uitspraak. (ANP)