Eisen tot 20 maanden cel voor oplichting met mondkapjes

Tegen vier mannen die zich in de beginfase van de coronapandemie schuldig zouden hebben gemaakt aan oplichting met mondkapjes en witwassen zijn woensdag straffen geëist tot twintig maanden cel. Voor de rechtbank op Schiphol verweet de aanklaagster de verdachten “misbruik te hebben gemaakt van een mondiale crisis, waarin een tekort was aan mondkapjes”.

In de zaak werden een Chinese onderneming en een Engelse tussenpersoon in februari 2020 voor een bedrag van ruim 850.000 euro opgelicht. Het Chinese bedrijf maakte het bedrag via de tussenpersoon over als voorschot voor de aanschaf van een grote partij mondkapjes, maar kreeg die nooit geleverd. Het getransfereerde geld verdween voor een groot deel in goud en dure merkhorloges.

Volgens de officier van justitie is uit alles gebleken dat sprake was van een vooropgezet plan en was het nooit de bedoeling daadwerkelijk mondkapjes te leveren. Drie van de vier verdachten zaten destijds financieel aan de grond en zochten een snelle manier om veel geld te verdienen, zei ze. Daarbij gingen ze “geraffineerd” te werk, aldus de aanklaagster. (ANP)