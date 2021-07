Elf miljoen voor onderzoek naar mensgerichte AI

Dat schrijft NLAIC op haar website. Het programma is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda en heeft als titel ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’. Het onderzoek zal plaatsvinden binnen zogenaamde Elsa Labs, wat staat voor Ethical, Legal en Social Aspects. Het zijn plekken waar samenhangend onderzoek naar technologische, economische en samenlevingsuitdagingen plaatsvindt. NWO en NLAIC stellen dat het onderzoek de ontwikkeling moet ondersteunen van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen, mensenrechten respecteren, waar mogelijk versterken, en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Zo draagt het bij aan een ecosysteem van vertrouwen.

Sleuteltechnologie

Naast de gevolgen van AI voor de zorg, wordt ook gekeken naar onderwijs, politiek, media, rechtshandhaving, defensie en veiligheid, democratische processen en het vertrouwen in de overheid en in financiële markten. Wereldwijd wordt AI-technologie gezien als transformationele kracht voor maatschappelijke vraagstukken en economische ontwikkeling. In Nederland is AI tot ‘sleuteltechnologie’ bestempeld. NWO en NLAIC willen dat Nederland een voorhoedepositie verwerft op het gebied van kennis én toepassing van kunstmatige intelligentie.

Op de website van NLAIC staat een oproep voor onderzoeksvoorstellen. Deze ‘call’ is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.