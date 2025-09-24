Skipr

Elkerliek ziekenhuis introduceert AI-assistent voor leefstijladvies

,

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond biedt patienten en zorgprofessionals voor informatie over leefstijl voortaan ondersteuning via AI-assistent Lampie.

Naast gesprekken met leefstijlmakelaars biedt het ziekenhuis hiermee een laagdrempelige digitale aanvulling op leefstijlgerichte zorg. Volgens Elske Berkvens, projectleider Zorgvernieuwing, groeit de bewustwording over het belang van leefstijl voor vitaliteit en herstel. “Ook onder zorgprofessionals is de behoefte groot om leefstijl structureel onderdeel van de zorg te maken,” aldus Berkvens.

Leefstijlloket

Het Elkerliek beschikt over een Leefstijlloket waar specifieke patiëntgroepen naartoe worden verwezen. De vraag naar deze vorm van zorg overstijgt echter de beschikbare capaciteit. Daarom is het scholingsprogramma Beter Gezond opgezet voor alle zorgprofessionals binnen het ziekenhuis. Na afronding weten zij leefstijl kort en krachtig te bespreken en patiënten eenvoudig door te verwijzen.

Lerend vermogen

Lampie is een digitale assistent die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om vragen te beantwoorden via spraak of tekst. Hoe meer vragen Lampie ontvangt, hoe gerichter de antwoorden worden. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 vragen gesteld, variërend van “Hoe kan ik beter slapen?” tot “Wat kan ik doen tegen migraineaanvallen?” Ook komen er vragen binnen over leefstijl bij aandoeningen zoals artrose, hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Leefstijl als medicijn

Lampie is een initiatief van de stichting Je Leefstijl als Medicijn, in samenwerking met AI voor impact. De assistent put uit de kennis van de eigen website en betrouwbare bronnen zoals Thuisarts.nl, artsenleefstijl.nl en deleefstijlapotheker.nl. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd en de prestaties van Lampie worden continu gemonitord.

