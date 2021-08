Elkerliek ziekenhuis verplaatst oogzorg naar optometristen

Door de vergrijzing komen oogklachten steeds vaker voor. Om de druk bij oogartsen te verlichten en de zorg toegankelijk te houden, moeten meer patiënten door optometristen worden geholpen. Optometristen zijn na een vierjarige hbo-opleiding in staat om de gezondheid van de ogen te beoordelen en oogziektes en afwijkingen te constateren. Er zijn criteria opgesteld voor wanneer iemand naar de oogarts of optometrist moet worden verwezen.

Meetgegevens doorgestuurd naar oogarts

Het streven is dat een patiënt binnen vijf werkdagen gezien wordt door de optometrist. alle patiënten die een optometrist zien op verwijzing van een huisarts, worden binnen twee dagen digitaal beoordeeld door een oogarts in het ziekenhuis. Die arts krijgt alle meetgegevens en eventuele foto’s van de optometrist doorgestuurd. Is het nodig dat een patiënt toch snel gezien wordt, kan er direct een afspraak gemaakt worden.

Zestig procent minder patiënten naar ziekenhuis

Op deze manier hoeft naar schatting zestig procent van de patiënten die de optometristen ziet niet naar het ziekenhuis. Voor die patiënten scheelt het ook betalingen uit het eigen risico bij de zorgverzekering. Patiënten die wel complexe oogheelkundige zorg nodig hebben, moeten zo eerder bij de oogarts in het ziekenhuis terecht kunnen.

De pilot in de regio Helmond is gestart met optometristen in Someren en Beek en Donk. Inmiddels is het project uitgebreid en kunnen patiënten ook terecht bij optometristen in Deurne en Helmond. Veelal zijn deze onafhankelijk werkende optometristen een of twee dagdelen per week aan het werk bij een lokale opticien.