Ella van Lingen vertrekt deze zomer bij Reinaerde

Ella van Lingen neemt in de zomer afscheid als bestuurder bij Reinaerde. Zij is bijna elf jaar bestuurder bij de gehandicaptenzorgorganisatie.

“Na 11 jaar breekt voor Reinaerde een nieuwe episode aan” , aldus Van Lingen in een bericht op LinkedIn. “In 2022 hebben we een nieuw strategisch team samengesteld met veel potentie en is gestart met de invulling van de nieuwe collegiale raad van bestuur. Bij die nieuwe fase past ook een geheel nieuw bestuur. Deze vernieuwing biedt mij de ruimte om weer nieuwe stappen in mijn leven en werk te zetten.”

Van Lingen startte in 2012 bij Reinaerde. Zij kwam toen over van thuiszorgaanbieder Vitras/CMD en volgde Anton Maas op.

Nieuwe strategie

“Ella betekent veel voor Reinaerde”, zegt Cees Meijers, voorzitter raad van toezicht. “Wij zijn haar erkentelijk voor de bevlogen besturing gericht op de mens in de samenleving, het creëren van netwerkzorg en het realiseren van nieuwe combinaties. Ze inspireert daarbij mensen met een beperking en collega’s met haar visie op leven, welzijn en erbij horen. Met de start van de nieuwe strategie 2023-2025 Samen Leven, Samen zorgen, is er nu een natuurlijk moment om daar met een nieuw collegiaal bestuur verder vorm aan te geven.”

De raad van toezicht gaat de lopende werving naar een tweede bestuurder nu uitbreiden naar een collegiaal bestuur van twee personen. De zoektocht naar beide bestuurders is uitgezet bij The Executive Network (TEN).