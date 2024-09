Ellen Vedel wordt bestuurder IrisZorg

Op 1 november treedt Ellen Vedel toe tot de raad van bestuur van IrisZorg, een organisatie voor verslavingszorg in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Vedel volgt Marjan Verschuure op, die in oktober met pensioen gaat. Vedel is nu directeur bij ggz-instelling Arkin. De afgelopen tien jaar was zij daar onder meer betrokken bij het Sinai Centrum (psychotraumazorg) en Jellinek (verslavingszorg).

Vedel: “De verslavingszorg is de plek waar ik professioneel ben opgegroeid. Eerst als behandelaar en onderzoeker, later als leidinggevende. Het is een sector die zich inzet voor gestigmatiseerde doelgroepen, maar waar professionals zich betrokken en optimistisch inzetten en samenwerken voor cliënten en naasten.”

Samen met Gio de Greef vormt Ellen vanaf november de raad van bestuur van IrisZorg. De organisatie richt zich onder meer ook op verslavingsreclassering, preventie en ondersteuning bij herstel.