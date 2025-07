Nieuwe bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente

Joyce Berger-Roelvink volgt vanaf 1 december Jan den Boon op als voorzitter van de raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente (MST). Jan den Boon gaat in november met pensioen.

Daarnaast is Miriam Vollenbroek-Hutten herbenoemd voor een volgende termijn en wordt Eino van Duyn per 1 november benoemd als lid van de raad van bestuur.

Afscheid Jan den Boon

Na ruim tien jaar neemt Jan den Boon afscheid van MST. Sinds januari 2014 was hij lid van de raad van bestuur, vanaf 2021 als voorzitter. In die periode gaf hij leiding aan belangrijke strategische en organisatorische ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en de regio.

Joyce Berger-Roelvink

De raad van toezicht heeft Joyce Berger-Roelvink per 1 december benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Berger-Roelvink is sinds 2021 bestuurder bij MST en speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in regionale samenwerkingsverbanden en landelijke zorginitiatieven.

Berger-Roelvink: “Voor mij betekent het voorzitterschap de verantwoordelijkheid om, samen met onze partners in de zorg, richting te geven aan hoe we als MST omgaan met de grote opgaven in de zorg. Ik zie het als een gezamenlijke opdracht om MST toekomstbestendig te maken en een prettige werkplek te houden voor iedereen die hier werkt.”

Eino van Duyn

Per 1 november treedt Eino van Duyn toe tot de raad van bestuur. Van Duyn is oncologisch chirurg en was onder andere voorzitter van de Vereniging Medische Staf van MST. Vanuit die rol heeft hij een actieve bijdrage geleverd aan de strategische koers van het ziekenhuis.

Van Duyn: “De druk op de ziekenhuiszorg is groot. Regionale samenwerking en slimme organisatie van zorgprocessen zijn noodzakelijk om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen. Ik kijk ernaar uit om hier bestuurlijk invulling aan te geven.”

Miriam Vollenbroek-Hutten

Vollenbroek-Hutten is door de raad van toezicht herbenoemd als lid van de raad van bestuur. Sinds haar aantreden gaf zij inhoudelijke en strategische invulling aan de portefeuilles innovatie, wetenschap en onderwijs.

Toekomstgericht bestuur

“Met het vertrek van Jan den Boon en de komst van Joyce Berger-Roelvink als voorzitter, naast de continuering van de samenwerking met Miriam Vollenbroek-Hutten en de toetreding van Eino van Duyn, beschikt MST vanaf eind 2025 over een sterk en complementair bestuursteam dat klaar is voor de toekomst”, schrijft het ziekenhuis.