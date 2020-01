Elver stoot tandheelkundige activiteiten af

De aanbieder van gehandicaptenzorg Elver heeft de activiteiten van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in Nieuw-Wehl per 1 januari overgedragen aan het Centrum voor Tandzorg uit ’s-Hertogenbosch. Volgens Elver zorgt de overdracht voor een betere borging van kwaliteit en continuïteit.

Met het afstoten komt de tandheelkundige zorg bij een samenwerkingsverband van meerdere centra voor bijzondere tandheelkunde te leggen. Hierdoor is er een betere borging is van de continuïteit. Het kunnen delen van kennis en expertise is een ander belangrijk voordeel.

Samenwerking

De overdracht is recentelijk in een stroomversnelling geraakt toen duidelijk werd dat de huidige werkvorm van het CBT, waar tandartsen werkzaam zijn als zelfstandige, niet meer mogelijk is per 1 januari 2020 door veranderingen in de regels. Voor de cliënten verandert er niets. Zo is afgesproken dat het CBT op de huidige locatie in Nieuw-Wehl haar praktijk blijft houden. De lopende afspraken blijven gehandhaafd en ook de bekende gezichten blijven. De nauwe samenwerking tussen het CBT en de Behandeldienst van Elver zal ook blijven bestaan.

Centrum voor Tandzorg is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, met als doelstelling het bevorderen van tandheelkundige zorg voor kwetsbare groepen. Centrum voor Tandzorg is actief bij diverse instellingen voor gehandicaptenzorg, en verpleeghuizen in Noord Brabant en oost Gelderland. Ook beschikt Centrum voor Tandzorg al over Centra Bijzondere Tandheelkunde(CBT) in Rosmalen, Nijmegen en Arnhem.