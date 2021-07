EMA gaat coronavaccin Sanofi/GSK versneld beoordelen

Het beoordelingscomité CHMP van het Europees medicijnagentschap EMA heeft de versnelde beoordelingsprocedure voor het coronavaccin Vidprevtyn in gang gezet. Het vaccin wordt ontwikkeld door fabrikanten Sanofi/GSK. De procedure is gestart omdat de voorlopige resultaten uit labstudies positief waren.

Dat meldt het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) dat namens Nederland zitting heeft in het CHMP. Het EMA zal de data die beschikbaar komt over dit vaccin nu doorlopend beoordelen om te bepalen of de kwaliteit van het vaccin goed is en de voordelen van het vaccin opwegen tegen de nadelen. Het is nog niet duidelijk wanneer Vidprevtyn op de markt gaat komen.

Rolling review

Vidprevtyn is een van de vijf coronavaccins dat nu in Europa doorlopend wordt beoordeeld. Deze beoordelingsvorm heet ‘rolling review’. Hierbij dienen fabrikanten doorlopend informatie in, nog voordat de onderzoeken zijn afgerond. Als er voldoende data is gegeven, geeft het CHMP groen licht voor een aanvraag voor markttoelating. Op deze snelle manier zijn al vier vaccins goedgekeurd in Europa: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna en Janssen.

Spike-eiwit

Het principe van Vidprevtyn is gelijk aan dat tegen het griepvirus: Het vaccin bevat kleine deeltjes van het spike-eiwit van het coronavirus, die in het laboratorium zijn gemaakt, en een hulpstof die de afweerreactie van het lichaam op dit eiwit helpt versterken. Het lichaam maakt antistoffen aan tegen dat spike-eiwit.