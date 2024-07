EMA keurt medicijn tegen Alzheimer af

Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft besloten om het medicijn Lecanemab niet toe te laten op de Europese markt voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. De afweging hierbij is dat de negatieve risico’s groter zijn – bijvoorbeeld een grotere kans op een hersenbloeding – dan een mogelijk positief effect. Alzheimer Nederland is teleurgesteld maar respecteert deze beslissing.

Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland: “Wij keken enorm uit naar het EMA-besluit. Er is op dit moment nog geen enkel medicijn op de Europese markt dat van invloed is op het ziekteproces bij alzheimer of andere vormen van dementie en dit was een eerste mogelijkheid.” Behandeling met Lecanemab is overigens wel mogelijk in de Verenigde Staten, Japan en China.

“Wij vertrouwen echter op de onafhankelijke en zorgvuldige beoordeling door EMA. Hoewel wij samen met veel mensen met alzheimer wachten op een geneesmiddel, is behoefte aan een medicijn geen legitimatie voor toelating van een onvoldoende effectief of onveilig medicijn. Bovendien zien we dat er steeds meer van dit type medicijnen worden ontwikkeld en hebben goede hoop dat er in de nabije toekomst een therapie of medicijn wordt gevonden dat wel wordt toegelaten.”

Er zijn in Nederland 300.000 mensen met een vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak. Bestaande medicijnen dienen als symptoombestrijding. Lecanemab kan schadelijk eiwit in de hersenen opruimen, maar zou maar voor een zeer kleine groep helpen.