EMBRAZE Kankernetwerk stap dichter bij IZA-miljoenen voor digitaal platform

EMBRAZE – bestaande uit zeven ziekenhuizen en twee de radiotherapeutische centra – wil het aangevraagde geld steken in een digitaal platform waarmee data tussen verschillende specialisten uit de deelnemende instellingen gedeeld kunnen worden. Dat moet de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) optimaliseren en bijvoorbeeld het overtypen van informatie overbodig maken. Het voorkomt ook dat dossiers onvolledig zijn, denken de initiatiefnemers.

Efficiëntieslag

Het is de bedoeling dat alle relevante informatie uit de patiëntendossiers van de ziekenhuizen gehaald kan worden en dat de uitkomsten van het MDO rechtstreeks in de patiëntendossiers gezet wordt. Dat zou een grote efficiëntieslag betekenen, te meer omdat het aantal patiënten dat in een MDO besproken wordt toeneemt: van ruim 40 duizend in 2018 naar dik 70 duizend 2021. “Een volgende stip op de horizon is om de data ook te gebruiken voor andere doeleindes, zoals kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek”, zegt Rian Schuybroek, algemeen coördinator van EMBRAZE.

Voorwaarde voor toekenning

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben hun goedkeuring uitgesproken over het plan en de aanvraag. Wel stellen ze als voorwaarde dat het digitale MDO-platform aansluit op één landelijk platform. Dat waren de aanvragende partijen al van plan, maar een keuze hadden ze daarin nog niet gemaakt. Die knoop is nu doorgehakt: het platform sluit aan bij Vitaly. “Dat is geschikt voor oncologie, maar ook voor andere MDO’s”, licht Schuybroek toe.

Blauwdruk voor aanvraag

De EMBRAZE-partijen willen dit jaar nog starten met de eerste tumortypes en verwachten vervolgens snel op te kunnen schalen naar andere specialismes. Ze gaan hun aanvraag voor de IZA-gelden bovendien als blauwdruk beschikbaar stellen voor andere netwerken.

Het EMBRAZE Kankernetwerk bestaat uit de ziekenhuizen ADRZ, Amphia, Bravis, Erasmus MC, ETZ, Jeroen Bosch en ZorgSaam en de radiotherapeutische centra Instituut Verbeeten en ZRTI.