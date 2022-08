Emergis beëindigt aanmeldpauze jeugd-ggz

De tijdelijke én selectieve aanmeldpauze was nodig om het ambulante personeel van kind & jeugd ggz een adempauze te geven: “Het gaf de tijd om orde op zaken te stellen”. Kinderen en jongeren die opgenomen moesten worden, een behandeling nodig hadden voor een eetstoornis of een crisis doormaakten en acuut zorg nodig hadden, bleven de afgelopen maanden welkom.

Passende zorg

Begin juni is het Zeeuws Aanmeldteam (ZAT) gestart: samen met andere zorgaanbieders in Zeeland én in overleg met cliënt en ouders is onderzocht waar kinderen, jongeren en hun gezin die geen regiebehandelaar hadden of op de wachtlijst stonden passende zorg konden krijgen op korte termijn. Het is volgens Emergis gelukt om op deze manier de wachtlijst bij kind & jeugd ggz op te heffen.

Emergis kind & jeugd ggz heeft focus aangebracht in de vormen van behandeling en begeleiding. Het behandelaanbod is vernieuwd. De instelling zet nu meer in op ‘beter worden doe je thuis’. Emergis intensiveert de ambulante zorg en het outreachend werken. Naar verwachting kan vanaf 1 september een start gemaakt worden met het implementeren van het nieuwe behandelaanbod.