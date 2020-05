Emergis-bestuurder Paul de Schipper kondigt vertrek aan

Ggz-aanbieder Emergis moet voor het einde van 2020 op zoek naar een nieuwe bestuurder. Paul de Schipper heeft medegedeeld dat hij per eind 2020 zijn functie als bestuurder zal neerleggen.

De Schipper heeft zijn voornemen te vertrekken aangekondigd bij zijn collegabestuurder en de raad van toezicht van Emergis, dat niet met een bestuursvoorzitter werkt maar zich laat besturen door twee leiders.

Eerst nog coronacrisis

De Schipper was sinds 2014 bestuurder bij de ggz-aanbieder in Zeeland, de provincie waar hij zelf ook opgroeide. Volgens Ad Koppejan, voorzitter van de raad van toezicht, heeft De Schipper zich ruim zes jaar op een geweldige wijze als bestuurder ingezet. Koppejan zegt dankbaar te zijn dat De Scihpper het moment van vertrek heeft aangepast. “Zo kunnen we ook nog het hoofd bieden aan alle uitdagingen waar Emergis als gevolg van de coronacrisis mee te maken heeft.”

De raad van toezicht is een zoektocht gestart naar een opvolger, die samen met Gerco Blok het nieuwe bestuur van Emergis kan vormen.