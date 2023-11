Emergis verwelkomt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Koole heeft haar eigen management- en adviesbureau. Zij werkte eerder in verschillende management- en directiefuncties bij Watco, SITA, Delta, Stedin en Eteck. Daarnaast is zij meerdere jaren bestuurder bij Stedin Groep geweest en vervult ze tevens een aantal andere commissariaten, waaronder de Westerscheldetunnel N.V.

“Ik weet uit eigen ervaring dat een goede (mentale) gezondheid cruciaal is en dat dit lang niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daarnaast zijn er vele uitdagingen: financieel, tekort aan arbeidskrachten. Maar gelukkig zijn er ook kansen: samenwerking breder binnen de zorg, digitalisering, meer focus op preventie. Waarbij het belangrijk is om altijd het einddoel voor ogen te houden: de mentale gezondheid van onze cliënten”, aldus Judith Koole.