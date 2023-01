Emile van Oorschot nieuw bestuurslid ZKN

Van Oorschot is sinds 2020 CEO van Bergman Clinics Nederland en lid van de International Executive Board van Bergman Clinics Group. Hij vervulde verschillende directierollen bij internationale bedrijven in consumentenartikelen, waaronder Procter & Gamble, Danone, Nutricia en Fiskars Groep. Ook was van Oorschot actief binnen de huisartsenzorg, waarbij hij een groot aantal huisartsenpraktijken hielp bij hun bedrijfsmatige professionalisering.

Van Oorschot is toegetreden per 1 januari en volgt hiermee Paul Degenhart op. In zijn nieuwe rol wil hij door samenwerking tussen klinieken het verschil maken in het verbeteren van de zorg. “Ik kijk ernaar uit om in mijn rol als bestuurder bij ZKN een bijdrage hieraan te leveren en mee te werken aan de duurzame inrichting van de planbare zorg in Nederland.”

ZKN

ZKN vertegenwoordigt 136 leden die zorg leveren op meer dan 400 vestigingen door heel Nederland. Van de ZKN-klinieken levert 93 procent verzekerde zorg in meer dan 20 verschillende specialismen. Klinieken leveren momenteel bijna 16 procent van de medisch-specialistische zorg in Nederland. In 2021 bezochten 1,1 miljoen patiënten een kliniek voor verzekerde zorg.