Engelse politie onderzoekt tientallen sterfgevallen door nalatigheid in kraamzorg

Verloskundige Donna Ockenden verricht onderzoek naar zo’n 1800 dossiers, meldt de BBC. De politie laat nu weten na overleg met Ockenden overgegaan te zijn tot een eigen onderzoek naar “mogelijk zeer zorgelijke zaken in de kraamzorg” bij NHU. “We willen ons werk gelijktijdig met het onderzoek doen, maar er wel zeker van zijn dat we dat niet hinderen”, zegt Kate Meynell van de politie. Ockenden deed in 2020 een vergelijkbaar onderzoek bij de Shrewsbury and Telford NHS Trust, daar wordt volgens Meynell van geleerd.

Zevenhonderd gezinnen

Volgens de BBC hebben al ongeveer zevenhonderd gezinnen gezegd mee te werken aan het onderzoek van de verloskundige. “Wij hebben inmiddels met Donna Ockenden besproken dat we in de nabije toekomst verkennende gesprekken zullen voeren met enkele gezinnen uit de buurt”, aldus Meynell. Volgens de politie heeft ook het ziekenhuis volledige medewerking toegezegd.

Hersenschade en dood door medische fouten

De kraamzorg bij NHU kwam in 2021 in het nieuws door berichtgeving van The Independent en Channel 4 News. De media meldden dat tussen 2010 en 2020 46 kinderen hersenschade opliepen en 19 kinderen dood geboren werden door medische fouten. De inspectie stelde eerder al vast dat de zorg daar ondermaats was. Er was een tekort aan personeel, er werd slechte zorg verleend en van fouten werd niet geleerd, stelde de zorginspectie (CQC) vast. De dood van één kind, Wynter Andrews, werd aangemerkt als “een helder en duidelijk geval van nalatigheid”. (ANP)