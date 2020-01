Corine Verhoeven is per 1 januari aangesteld als Professor in Midwifery aan de University of Nottingham. Het betreft een deeltijdaanstelling, die Verhoeven combineert met haar werk in Nederland.

Verhoeven is als onderzoeker verbonden aan de afdeling Midwifery Science van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ook is ze betrokken bij de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en werkt ze als verloskundige in Máxima MC in Veldhoven.

“Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging”, reageert Verhoeven op haar aanstelling in Nottingham. “En ik hoop dat het zowel de verloskunde in Engeland als die in Nederland veel gaat brengen. Het is altijd goed om internationaal te kijken.”