Enschede opent eerste SOA-privékliniek in Enschede

Op 1 maart opende de eerste SOA-privékliniek in Enschede haar deuren. OneDayClinic is gevestigd in het Jannink Complex aan de Cromhoffsbleekweg.

Sinds de SOA-zorg buiten de basisverzekering valt, en de ggd de indicatie voor een test heeft aangescherpt, biedt deze kliniek een oplossing. OneDayClinic belooft discretie, uitslagen binnen 24-48 uur, korte wachttijden en is open in de avonduren.

‘Ideale uitkomst’

OneDayClinic is de enige privékliniek gespecialiseerd in de seksuele gezondheidszorg in de regio van Enschede. Arts en oprichter Amit Atwal tegen Huis aan Huis: “In een samenleving waarin snelle contacten via Tinder en Grindr aan de orde van de dag zijn en de GGD de indicatie van een SOA test nog scherper aan banden heeft gelegd, biedt de SOA test bij OneDayClinic de ideale uitkomst.”

Belang testen

SOA’s verlopen vaak ongemerkt en kunnen onbehandeld voor ernstige complicaties zorgen, zoals onvruchtbaarheid. Het is daarom heel belangrijk dat mensen met wisselende seksuele contacten zich regelmatig laten testen, benadrukt OneDayClinic. De keten streeft ernaar in de komende jaren 12 klinieken te openen, verspreid over Nederland.