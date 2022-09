Entrea vult bestuursfunctie tijdelijk in uit eigen gelederen

Annemarie Profittlich stapt per 1 november over naar ggz-organisatie GGNet, waar ze bestuursvoorzitter wordt. De raad van toezicht spreekt zijn vertrouwen uit in John Goessens om op tijdelijke basis haar taken over te nemen. Goessens is al adjunct-bestuurder bij entrea lindenhout. De aanstelling geeft de organisatie de tijd en ruimte om te zoeken naar de definitieve invulling van de vrijgekomen bestuurdersfunctie.