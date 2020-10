Epd-leverancier Nexus neemt meerderheidsbelang in RVC Medical IT

RVC Medical IT is vanaf vandaag onderdeel van de Nexus-groep. De leverancier van onder meer elektronische patiënt dossiers heeft een meerderheidsbelang genomen in de maker van diagnostische software.

RVC ontwikkelt softwareoplossingen voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Tot zijn producten rekent het bedrijf onder meer gespecialiseerde software voor diagnostische werkstations. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een marktaandeel van meer dan vijftig procent in zijn segment. Naast Nederland is RVC Medical IT met ruim zeventig medewerkers actief in België en Duitsland.

Nexus is vooral bekend als epd-leverancier en is naar eigen zeggen marktleider in diagnostische oplossingen. Het bedrijf is met 1300 medewerkers actief in 25 landen.