Epic-algoritme voor bloedvergiftiging presteert ondermaats

Het algoritme draait in honderden Amerikaanse ziekenhuizen. Epic claimt dat het in 76 procent van de gevallen correct voorspelt of een patiënt al dan niet bloedvergiftiging krijgt. Volgens een nieuwe studie is dat aanzienlijk minder, namelijk 63 procent. Het onderzoek suggereert dan ook dat het Epic Sepsis Model matig presteert. Het ziet gevallen over het hoofd, maar slaat ook relatief veel vals alarm. Ook dat is een probleem, want dat kan zorgen bij alarm-moeheid.

Waarschijnlijk zit het probleem in de data waar het model op gebaseerd is. Dat zijn gegevens van gevallen waarbij al een vermoeden van bloedvergiftiging bestond. Epic wijst op studies die betere resultaten laten zien en kondigt nader onderzoek aan.