Epidemioloog: voorlopig geen festivals, en misschien mondkapjes

Nieuws

Minder nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn 88 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Dat is aanzienlijk minder dan de drie voorgaande dagen, toen meer dan honderd mensen in een ziekenhuis kwamen te liggen. Het is bovendien vrijwel gelijk aan het aantal nieuwe opnames vorige week vrijdag. Maar het is niet duidelijk of dit het begin van een afvlakking van de groei is.